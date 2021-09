Giammattei se sometió al ayuno intermitente para perder peso

El aspecto del gobernante ha sido un tema comentado por los guatemaltecos, pues en las últimas actividades públicas y cadenas nacionales se la ha visto un drástico cambio en su físico.

En redes sociales circula información acerca de que el presidente Alejandro Giammattei tiene problemas de salud tras su pérdida de peso.

Ante esos rumores, el presidente Giammattei aclaró su condición física y de salud.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) August 26, 2021

El mandatario aseguró que circula en grupos de Whatsapp información sobre qué “se está muriendo”. Sin embargo, aclaró que se sometió al ayuno intermitente para bajar de peso.

“La dieta me permitió comer unos frijoles parados con una tortilla tiesa como me gusta”, manifestó Giammattei.

De acuerdo con el gobernante, a la fecha ha perdido al menos 50 libras de peso.

“Los tacuches me quedan grandes, pero ya los estamos arreglando, la imagen es importante, pero es más importante parar la pandemia”, indicó el funcionario.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) August 26, 2021

¿Qué es el ayuno intermitente?

Como su propio nombre indica, el ayuno intermitente es un modelo de alimentación que va por ciclos, con periodos de ayuno y de comer. Estrictamente hablando no es una dieta, sino más bien un programa de comidas. No se trata de pensar con precisión qué tienes que comer, sino de centrarte en cuándo comes.

