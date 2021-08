Al menos 16 muertos en inundaciones en Tennessee

"El Departamento de Salud de Tennessee pudo confirmar 16 víctimas por los eventos meteorológicos en el condado de Humphreys", señaló la Agencia de Gestión de Situaciones de Emergencia del estado.

Inundaciones “catastróficas” en Tennessee dejan al menos 16 muertos, informaron las autoridades de este estado sureño el domingo, en tanto decenas de personas están desaparecidas, según medios locales.

Este estado de Estados Unidos fue azotado el sábado por lluvias calificadas de “históricas” por los servicios meteorológicos.

This is one of the badly hit neighborhoods. Dozens of homes were ripped off the foundation by flood waters. Two homes are still smoldering after they caught on fire. pic.twitter.com/hFDg8SjBXs — Brinley Hineman (@brinleyhineman) August 22, 2021

“El Departamento de Salud de Tennessee pudo confirmar 16 víctimas por los eventos meteorológicos en el condado de Humphreys”, señaló la Agencia de Gestión de Situaciones de Emergencia del estado. Este balance es provisional y podría aumentar, añadió la agencia que calificó de “catastróficas” las inundaciones.

“Varios puentes y rutas en la zona afectada están cerrados”, añade el comunicado oficial.

Our hearts are with the many Tennesseans experiencing loss & heartbreak following yesterday's deadly floods. The loss of life & property damage is devastating, & many of our neighbors are still missing. Please keep these communities in your prayers. pic.twitter.com/4gCJXXsIZK — Gov. Bill Lee (@GovBillLee) August 22, 2021

Todavía se busca a varias decenas de personas, según el diario local The Tennessean, que da cuenta de 21 muertos.

“Fue casi tan rápido como un tornado. Alguien lo describió como un maremoto”, dijo el alcalde de Waverly, ciudad ubicada en el condado de Humphrey, a la cadena local WKRN.

Abandoned cars sat askew on lawns. Power lines snaked across the ground. On Sunday, Humphreys County residents sifted through what was left of their lives as recovery efforts continue: https://t.co/tHGI1Rfe7K pic.twitter.com/Zx8ccjN3wt — Tennessean (@Tennessean) August 22, 2021

“Entre 22 y 43 centímetros de lluvia cayeron sobre esta área del centro de Tennessee durante seis horas el sábado por la mañana”, y el mal tiempo continuó hasta la noche, según la Agencia de Gestión de Situaciones de Emergencia del estado.

En una rueda de prensa el domingo, el presidente Joe Biden expresó sus “profundas condolencias” a los habitantes del lugar e indicó que el gobierno está “listo para ayudar”.

I send my deepest condolences for the sudden and tragic loss of life due to flash flooding in Tennessee. We’ve reached out to the community and will offer any assistance they need in this terrible moment. — President Biden (@POTUS) August 22, 2021

