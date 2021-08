Ejecutivo podría perder en el Congreso la continuidad del toque de queda

La bancada oficial, Vamos, con señalamientos de ilegalidades en su último intento, buscará que se avale el toque de queda por el descontrol de la pandemia de Covid-19.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, no consiguió el apoyo ayer para que avanzara la discusión del estado de Excepción, que hasta ayer mantenía el toque de queda.

Rodríguez esperó por más de dos horas para que allegados se marcaran y pasar en segundo debate la medida del Ejecutivo, pero se dio por vencido y convocó para hoy, que será la última oportunidad para complacer al presidente, Alejandro Giammattei.

El oficialismo solo consiguió que 75 diputados se marcaran en la plenaria de ayer. Situación que se percibió como rechazo a la directiva por la forma atropellada que intenta pasar el estado de Calamidad.

Varios diputados cuestionaron que Giammattei cometió un error al atrasar la entrega del Decreto 6-2021. Ya que la Ley de Orden Público y la Constitución mencionan que debe ser inmediatamente, pues limita derechos constitucionales. Ante eso, señalaron la falta de transparencia por el Ejecutivo para abastecer al Ministerio de Salud, que debe aumentar la jornada de vacunación como única medida para controlar la pandemia.

“A partir de mañana queda sin efecto el toque de queda porque no se aprobó el estado de Calamidad, ni se aprobará. No juntaron los 81 votos, menos van a juntar 107 para pasarlo de urgencia”, comentó el expresidente del Legislativo Mario Taracena.

Mientras que el diputado del bloque Semilla Samuel Pérez Álvarez escribió que el gobierno tiene una última oportunidad en la sesión de hoy, pero consideró que es difícil, ya que ayer ni consiguió los votos en mayoría absoluta.

“Aún siguen las medidas, como el toque de queda, pero mañana (hoy) podrían terminar si no llegan a los votos”, agregó Pérez Álvarez.

Aclara aprobación de toque de queda

Rodríguez, al inicio de la plenaria, proyectó un video para “justificar” que se contaba con el cuórum para aprobar en primer debate el estado de Calamidad.

No obstante, legisladores indicaron que no se había concluido la discusión. Ya que el mismo presidente del Congreso, al cederle la palabra a la vicepresidenta Lucrecia Marroquín indicó que era para su discusión. Suspendió la intervención por no tener cuórum en la directiva.

Además, congresistas dudan del video del titular del Congreso, ya que pudo ser editado ante los señalamientos de ilegalidad.

Entre las bancadas que mencionaron que votarán en contra del toque de queda están Semilla, Unionista, Valor, Winaq, URNG-Maíz, Creo y Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Además de Victoria e independientes como Evelyn Morataya y el tercer vicepresidente, Armando Castillo.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia evitó pronunciarse sobre la posibilidad de no lograr el aval del estado de Calamidad.

