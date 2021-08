Bancada legislativa oficial pierde aliados para ratificar el toque de queda

Varias bancadas del Congreso adelantaron que no votarán a favor del estado de Calamidad, que restringe derechos constitucionales, ya que el presidente, Alejandro Giammattei, atrasó el envío del documento a pesar de tratarse de urgencia nacional.

La bancada oficial, Vamos, no logró avanzar en el primer debate para la ratificación del estado de Excepción, que pretende establecer el presidente, Alejandro Giammattei. Por el contrario, perdió bancadas aliadas para continuar con su discusión.

El bloque que se apartó del oficialismo en esta ocasión fue la bancada legislativa Valor, orientada por Zury Ríos y la segunda vicepresidenta del Legislativo, Lucrecia Marroquín de Palomo.

“El término para conocer el Decreto 6-2021 ya venció. La Constitución es clara cuando marca tres días después de emitida la norma y en el artículo 138 dice que en el propio decreto se convocará al Congreso. Lo cual sucedió, para que dentro de tres días lo conozca”, explicó Marroquín.

Asimismo, la representante de la bancada Valor agregó que la norma no tendría sentido si se deja a criterio del presidente del Ejecutivo el cumplirse. Ya que la norma es para el presidente limitándole los días en que puede restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.

Además, recordó que la Ley de Orden Público establece que es inmediatamente, que es decir en ese momento, por lo que consideró que el decreto venció.

También las bancadas URNG-Maíz y Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) enfatizaron que votarán en contra porque el plazo para su discusión culminó y el gobierno ha gobernado con opacidad en el manejo de la pandemia.

Diputados coincidieron en que el Ejecutivo debió enviar el estado de Calamidad el sábado, cuando fue publicado en el diario oficial.

Bancadas señalan ilegalidades de Rodríguez

Antes de iniciar la discusión sobre el estado de Calamidad el ambiente en el hemiciclo fue tenso debido a que por decisión del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, se les negó la palabra a varios diputados.

Razón por la que congresistas subieron a la directiva para exigir el uso de la palabra a gritos. Por lo que los integrantes de la bancada Vamos hicieron una valla para que los colegas no se acercaran a Rodríguez.

Aunque el secretario de la directiva, Douglas Rivero, comentó que se reservaba para el trámite siguiente. A pesar de que no se había agotado el proceso de discusión en el primer debate, ya que había diputados pendientes de exponer sus puntos de vista y el mismo presidente otorgó la palabra a Marroquín de Palomo para la discusión sobre el estado de Calamidad.

“El presidente Rodríguez cometió varias ilegalidades por cortarle la palabra a la diputada Marroquín de Palomo, perdió cuórum y no pudo cerrar la sesión. Por lo cual no se concretó la primera lectura y no se terminó el primer debate. El estado de Calamidad perdió vigencia”, escribió el jefe del bloque UNE, Carlos Barreda.

