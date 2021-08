Sangriento tiroteo: hombre mata a cuatro y luego se quita la vida

Se trata del peor tiroteo en el Reino Unido desde 2010.

Cinco personas, entre ellas el propio tirador y una niña de solo tres años de edad, murieron la tarde del jueves en un tiroteo en la localidad de Plymouth, en el sureste de Inglaterra, en el peor tiroteo ocurrido en el Reino Unido desde 2010.

El agresor fue identificado como Jake Davison, quien, según la prensa británica, que sacó a la luz mensajes suyos publicados en las redes sociales, mostraba tendencias depresivas. Es por esta razón que los investigadores excluyen, de momento, la pista terrorista para centrarse en el perfil psicológico del sospechoso.

Según los primeros elementos de la investigación, Davison habría disparado con un arma (que los testigos describen como una escopeta) a una persona de su propia familia antes de salir a la calle y matar a otras cuatro personas. Después de eso, se quitó la vida antes de que llegaran las fuerzas del orden.

Shaun Sawyer, jefe de policía del Devon y de Cornualles, precisó que otras dos personas que también resultaron heridas en el tiroteo fueron trasladadas al hospital.

“Al llegar al sitio, dos mujeres y dos hombres estaban muertos en el lugar”, dijo la policía en un comunicado la madrugada del viernes, tras horas de incertidumbre sobre lo ocurrido. “Otro hombre, que se cree fue el atacante, también estaba muerto en el sitio”, agregó el comunicado.

Por medio de sus redes sociales, el primer ministro británico, Boris Johnson, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo, que calificó de “trágico incidente”.

My thoughts are with the friends and family of those who lost their lives and with all those affected by the tragic incident in Plymouth last night. I thank the emergency services for their response.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 13, 2021