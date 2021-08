Soldados veteranos dicen que acamparán afuera del Congreso

Veteranos de las fuerzas armadas guatemaltecas piden Q120 mil de resarcimiento por persona, por servicios prestados en el conflicto armado.

Decenas de soldados veteranos se reunieron este miércoles 11 de agosto afuera del Congreso de la República y señalaron que no se retirarán de ese sitio hasta que se apruebe un resarcimiento que exigen por los servicios que prestaron al Estado durante los años que se desarrolló el conflicto armado.

La petición de los manifestantes consiste en que el Estado de Guatemala les otorgue Q120 mil a cada uno, debido a la labor que efectuaron dentro de las fuerzas armadas en el tiempo en el cual estas se enfrentaron con la guerrilla.

Marco Tulio López Ramos, quien portaba un gorro en el cual se leía la palabra “kaibil”, explicó que las manifestaciones se efectúan en la capital y en varios sitios de la provincia.

Recordó que hace meses ocurrió una actividad similar y que se depusieron las acciones de hecho porque se les ofreció en el Organismo Legislativo analizar su petición.

Sin embargo, en esta ocasión no se retirarán del lugar sin que sean atendidos por:

En ese sentido, López Ramos afirmó que:

“Si no nos atienden, vamos a seguir la manifestación, y en todos los departamentos vamos a bloquear totalmente. La culpa no la vamos a tener los soldados, la culpa la van a tener el presidente y el vicepresidente por no atendernos”.