“Nunca habíamos llegado a este punto”: el drama en hospitales por la Covid-19 continúa

Más pacientes y con síntomas más fuertes, mantienen bajo presión al personal de salud, aseguró el viceministro, Francisco Coma.

Publicidad

Los equipos de trabajo en los hospitales públicos enfrentan un serio desafío ante un repunte de casos de la Covid-19, aseguró el viceministro de Salud, Francisco Coma.

“Este es el momento más crítico. Nunca habíamos llegado a este punto (…) los pacientes están llegando en condiciones graves y se ingresan directamente a cama; quienes llegan en estado moderado, se les atiende aunque sea en sillas”, así lo describió en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas.

En una serie de preguntas y respuestas, el funcionario, explicó que actualmente hay fuertes sospechas de que la variante Delta del Coronavirus está presente en varios casos de pacientes, reafirmando el anuncio que también hizo el pasado fin de semana en una conferencia de prensa.

“Todo lo que hemos analizado en los expedientes médicos de los pacientes que están ingresando a los hospitales nos hace pensar que la variante Delta está en Guatemala. Solo nos hace falta que esté confirmada”, aseguró.

Según Coma, los síntomas que presentan los pacientes con Covid-19 les lleva a pensar que la variante está en el ambiente y para ellos es demasiado preocupante porque representa mayor nivel de contagios.

Impacto de la variante del Covid-19

El médico describió que además esto cambiaría mucho el estado de los pacientes, pues los síntomas hacen que se agraven muy rápidamente. Incluso, quienes logren sobrepasar la enfermedad presentaran secuelas, los cual también está representando una demanda de los servicios de salud.

#EUCoronavirus Francisco Coma, viceministro de Hospitales: "Estamos por arriba del 95 % de ocupación, no solo en los hospitales temporales, sino en todos los hospitales de la red. Eso nos pone en una situación donde la rotación de cama es muy lenta" pic.twitter.com/pGLMNVPkpq — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 9, 2021

Más camas, pero sin personal

Uno de los principales problemas, añadió, no es que no hayan más camas disponibles sino personal para atenderlas; o no aplican a las convocatorias para contrataciones, o no cumplen con los requisitos. Citó como ejemplo que la semana pasada salió una convocatoria para contratar a 12 médicos, pero solo dos lograron ser reclutados.

“No podemos tampoco meter al país en una burbuja”, dijo Coma en relación al ingreso de turistas, principalmente de El Salvador por motivo de las fiestas agostinas que se celebraron en el transcurso de esta primera semana de agosto.

Aunque puede existir el riesgo de que un turista ingrese en período de incubación de la enfermedad del coronavirus, lo importante según Coma es que la población se siga protegiendo y reduzca su exposición en la calle y evite las aglomeraciones. El debate por el cierre de país y el impacto en la economía sigue siendo “un problema muy complejo”, aseguró.

También puedes ver: Instan a continuar con medidas sanitarias ante anuncio de variante delta en El Salvador

(Visited 1,597 times, 1,597 visits today)