Curruchiche: “No estimo por qué se me pueda cuestionar, tengo total independencia”

Cinco preguntas y respuestas: entrevista con el nuevo jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche.

Publicidad

Rafael Curruchiche, quien en sustitución de Carla Valenzuela asumió como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), explicó en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, como será su trabajo a futuro tras su nombramiento por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Curruchiche llegó tras dos cambios efectuados por Porras en menos de 15 días, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval como trabajador de la fiscalía, seguido de la designación de Valenzuela por un período muy corto.

Al respecto, Curruchiche respondió a varias preguntas en una entrevista de la que se extrae un parte, pero que se incluye por completo en video.

Para el nuevo jefe de la FECI, asumir el espacio de Sandoval es un reto, deberá conocer los casos y ya tiene programada una sesión con el equipo, pues por lo pronto, lo que conoce de los casos a cargo de esa fiscalía lo ha visto en notas de prensa.

1. ¿Qué siente al llegar a un puesto que hace 13 días era ocupado por un compañero de trabajo, que según numerosos juristas, fue destituido ilegalmente?

“Es un reto, pero también una enorme responsabilidad con la institución y el país. Un país que demanda un lucha frontal contra la corrupción e impunidad. Un reto personal y profesional y por ello he asumido la propuesta que, en su momento, me hizo la fiscal general”.

2. ¿Qué hará usted diferente a su antecesor?

“Ayer que hice un recorrido en las agencias fiscales, y como lo he hecho siempre, actuar de forma correcta, con objetividad e imparcialidad”.

3. ¿No está diciendo que el exfiscal Sandoval no había actuado de forma correcta?

“No, no estoy diciendo eso. Lo quiero aclarar, yo siempre en las fiscalías que he estado le he dicho a todos los compañeros que actuemos de forma correcta, con objetividad e imparcialidad. Es lo único. Y siempre le he dicho a todas las personas con las que he tratado de convivir ‘mire, no personalicemos investigaciones’ ‘no hagamos investigaciones sesgadas, malintencionada, con fines ideológicos, mediáticos o políticos’ (…)”.

“(…) voy a hacer un análisis de los casos, hasta este momento yo no tengo conocimiento de ningún caso en concreto, solo por los casos que me he enterado en los medios de comunicación. El tiempo lo dirá, así de sencillo”.

4. ¿Se siente cómodo llegando a la FECI luego de las múltiples y multitudinarias acciones de rechazo contra la decisión de la fiscal?

“No me puedo pronunciar en ese aspecto (…)”.

5. ¿Cree que con la información que maneja Estados Unidos, ellos estén equivocados al afirmar públicamente que ya no confían en la doctora Consuelo Porras en materia de lucha contra la corrupción?

“Ya existe un pronunciamiento institucional de la señora fiscal general y no me corresponde a mí responder ese cuestionamiento. No soy el encargado de llevar las relaciones institucionales del Ministerio Público”.

Respuestas rápidas

¿Mynor Moto, qué le dice el nombre? “Fue un juez, es lo único que puedo decir”.

¿Silvia Patricia Váldes? Presidenta del Organismo Judicial

¿Jimmy Morales? Expresidente con el cual se dirigieron dos diligencias de antejuicio. Yo ratifiqué esas dos solicitudes, acudí al Congreso de la República. Saben lo que aconteció en el Congreso.

¿Gustavo Alejos? Sé quien es porque he escuchado el nombre en medios de comunicación. Tengo que empaparme de las actuaciones, saber qué papel tiene y qué papel ha jugado”.

(Visited 1 times, 1 visits today)