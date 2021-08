Blinken: “Estamos tomando una nueva acción para combatir la corrupción”

El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que "este es otro paso importante para abordar las causas fundamentales de la migración".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recurrió a la cuenta institucional de Twitter de su puesto para dar a conocer que el gobierno de su país ha tomado “una nueva acción para apoyar la democracia y combatir la corrupción”.

Today we’re taking a new action to support democracy and fight corruption by launching an additional visa restriction policy for corrupt and undemocratic actors in Guatemala, Honduras, and El Salvador. This is another important step toward addressing the root causes of migration.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 4, 2021