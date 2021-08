Fijan 48 horas para que fiscal Consuelo Porras informe por destitución

La abogada de Juan Francisco Sandoval accionó en la Corte Suprema de Justicia por la destitución del titular de la FECI.

Publicidad

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fijaron 48 horas a la fiscal general, Consuelo Porras, para que informe sobre los motivos de la destitución de Juan Francisco Sandoval.

El plazo para que la jefa del Ministerio Público (MP) responda inicia al recibir la notificación oficial. Entre los documentos requeridos por la Corte es el antecedente del caso, incluyendo notificaciones y recursos o remedios procesales interpuestos contra éste, actuaciones judiciales que estime que tengan relación.

El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló que no se cumplió con el procedimiento sancionatorio, por lo que consideró que es una destitución ilegal. Aunque en su última conferencia indicó que la fiscal general cuenta de su lado todas las instituciones para que no avancen sus acciones legales.

Pero no descartó que no quedará en el intento si no demostrar que hubo ilegalidades por la jefa del MP.

También la exfiscal general Claudia Paz y Paz se sumó a comentar de una destitución ilegal. Indicando que los fiscales no son puestos de confianza sino que se ganan por oposición y se debe comprobar que se cometieron faltas por los trabajadores.

Entre quejas justifica destitución

La fiscal informó en un comunicado que la decisión se debe a “vejámenes” que sufrió por el exfiscal y que no respetó su nombramiento. Sin embargo, en las conferencias resaltaba el trabajo del personal de la FECI, incluyendo a Sandoval. Asimismo, en una respuesta al Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que sus decisiones se basan en el Código de Trabajo y como jefa del ente investigador puede tomar esas acciones.

A lo que el exfiscal respondió que fueron los fiscales de esa unidad los que tuvieron que trabajar con reserva. Para que no se filtrara información desde el despacho de la fiscal y se interrumpieran las investigaciones.

(Visited 518 times, 518 visits today)