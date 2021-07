Una de las jefas del Hospital Roosevelt explicó cómo está afectando al personal de salud la crisis sanitaria del Covid-19.

Los médicos o trabajadores de salud están exhaustos, se han contagiado o han hasta renunciado ante una emergencia sanitaria por el Covid-19 que no parece tener fin.

Iris Cazali, epidemióloga y jefa de Infectología del Hospital Roosevelt, habló acerca de las dificultades para atender y mantener con vida a los pacientes, pero además cuidarse ellos mismos y seguir luchando cada día para salvar vidas sin importar las condiciones.

“Vivir un pandemia es algo que nunca se había pensado. Hay un cansancio profundo entre el personal, pero no es solamente físico o por la falta de sueño, es sobre todo un cansancio emocional”, confesó.

No se trata de un cansancio que deba interpretarse como falta de energía o voluntad para seguir adelante, aclaró, puesto que la naturaleza de su trabajo les hace mantener el deseo de salvar cuantas vidas les sea posible.

“Sin embargo, no puedo negar la frustración. Esta enfermedad sigue cobrando víctimas y no pareciera parar. No se están tomando las medidas, no hay suficiente disciplina o no hemos sido solidarios unos con otros para que esto pare”, relató.