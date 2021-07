Masacre en México: grupo armado mata a ocho personas en una fiesta

Por la agresión en la zona se desplegó un fuerte operativo policial, confirmó la dependencia de seguridad.

En el municipio de Pánuco, Zacatecas, en México, un comando armado perpetró un ataque armado contra personas que celebraban una fiesta, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los hechos se registraron el sábado en la comunidad de Pozo de Gamboa, y dejó ocho muertos y al menos seis lesionados.

“En el lugar de la agresión perdieron la vida siete personas, una mujer y seis hombres, posteriormente se informó del fallecimiento de una mujer más, misma que había sido trasladada a recibir atención médica”, informó la Secretaría de Seguridad de México por medio de un comunicado.

La Fiscalía del estado ya inició investigaciones por estos hechos.

“En todo momento se ha buscado mantener comunicación y se ha instruido por parte de gobernador Alejandro Tello, a no escatimar recursos para buscar a los responsables de esta cobarde agresión y se establezca de manera inmediata la presencia de corporaciones estatales y federales, así mismo se fortalezca la vigilancia y presencia policial en esta región”, expuso la dependencia.

Eight people died after gunmen attack a family party in Pozo de Gamboa, Zacatecas. It is unknown who is responsible or the motives of the attack. pic.twitter.com/xxWUVwyIjH

— All Source News (@All_Source_News) July 18, 2021