VIDEO. Presidente de los 48 cantones de Totonicapán: “No se vayan a enojar cuando manifestamos”

Esto mencionó Martín Toc durante su discurso en el acto de entrega de la silla de Atanasio Tzul en el Palacio Nacional de la Cultura. Antes, el presidente Giammattei aseguró que en Consejo de Ministros se declarará un estado de Prevención en todo el país, precisamente, para limitar las manifestaciones.

Durante la entrega oficial de la silla de Atanasio Tzul a los 48 Cantones de Totonicapán, Martín Toc, presidente de dicha agrupación, dijo al presidente Alejandro Giammattei que la población “les está demandando un esfuerzo y un compromiso más serio con este país, porque aún la población cree un poco en el Estado”.

“Durante tres días pensé en estar o no estar, pero cuando leo la historia de Atanasio Tzul y tratar de entender qué era lo que realmente quería, si era alguien que buscaba destruir o alguien que buscaba cómo quitar algo; no, el sueño de Atanasio Tzul era tener un país justo, un país con justicia y de oportunidades”, mencionó.

“No se vayan a enojar porque manifestamos, porque hay todavía una creencia de que este país, de que el Estado y el Gobierno aún pueden resolver el problema. Pero el día que ya no haya manifestaciones, ese día el Gobierno habrá dejado de ser funcional para la gente, se los digo con todo mi corazón”, añadió Toc.

Martin Toc presidente de 48 cantones de Totonicapán le dijo al presidente @DrGiammattei que la población está demandando un compromiso más serio con el país porque aún cree un poco en el Estado. Textualmente le señaló "no se vayan a molestar cuando manifestamos" pic.twitter.com/XzhKjR3nvG

Al respecto de las manifestaciones, en horas de la mañana el presidente Giammattei mencionó que el martes, en Consejo de Ministros, se declarará un estado de Prevención en todo el país, precisamente, para limitar las manifestaciones.

“Creo que ya basta, ya fue suficiente, pero ahora van a ver la respuesta”, expresó durante una actividad pública en Petén al contestar sobre el tema de las manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días.

Por otro lado, Martín Toc realizó una breve reseña sobre el significado de la silla que hoy se llevan a Totonicapán, en la cual Atanasio Tzul “se sentaba para pensar y reflexionar”, también comentó sobre un recuerdo que le vino a la mente sobre el presidente Giammattei en aquel departamento.

“Señor Presidente, yo tuve un recuerdo cuando usted en la elección pasada caminaba solo por Totonicapán, yo no sé por qué esa imagen se me quedó grabada en la mente. En esa oportunidad, que fue la elección pasada cuando seguramente nadie iba a dar la oportunidad de que usted iba a ser presidente, y no sé qué cruzaba por su mente en ese, pero yo lo vi en ese parque, solo. Y hoy la historia, y con el permiso de los abuelos, Atanasio Tzul y Lucas Aquiral, señor presidente, denos la oportunidad de construir este país, un país para todos”, mencionó Toc.