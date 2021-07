Bono 14: Ministerio de Trabajo anuncia operativos de verificación de pago

Dicha cartera indica que el año pasado se logró que en las empresas verificadas que no habían cumplido con el pago, restituyeran este derecho a los trabajadores por un monto global de Q9,400,000.

Publicidad

Un aproximado de 2 mil 300 inspecciones a empleadores de toda la república por el pago del Bono 14 realizará la Inspección General de Trabajo (IGT) después de la quincena de julio de este año, según lo dio a conocer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrabajo).

María Isabel Salazar, viceministra de Administración de Trabajo, confirmó estas acciones durante conferencia de prensa del Gabinete de Gobierno realizada en el Palacio Nacional de la Cultura.

La Viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar, participó en la conferencia de prensa del Gabinete de Gobierno desde el Palacio Nacional, donde informó sobre los operativos de verificación de cumplimiento de pago de Bono 14. pic.twitter.com/TAvgm0zmQd — MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) July 12, 2021

Realizarán inspecciones

El Bono 14 establece un pago promedio del salario o sueldo ordinario que se ha recibido durante los últimos 12 meses, del 01 de julio al 30 de junio. Si se tiene menos de un año de trabajar en la institución o empresa, el pago será proporcional al tiempo laborado, según recuerda la cartera de Trabajo.

Por otro lado, la entidad indica que con respecto a los antecedentes de 2020, en dicho año se realizó la inspección a 2 mil 132 empleadores por concepto de pago de esta prestación.

Además, como resultado de la intervención de la IGT, se logró que en las empresas verificadas que no habían cumplido con el pago, restituyeran este derecho a los trabajadores por un monto global de Q9,400,000.

Bono 14

Asimismo, el Mintrabajo recuerda lo siguiente con respecto a esta bonificación:

“El bono 14 es una prestación laboral de carácter irrenunciable, que todo empleador debe pagar a sus trabajadores de forma anual en julio. Si la empresa no cumple con este pago, se genera un procedimiento administrativo sancionatorio, el cual comienza con el proceso de inspección; una vez verificado, se efectúan prevenciones para que en un plazo no mayor a ocho días sea efectuado. Si cumplido el plazo, aún no ha pagado la prestación, se inicia el proceso sancionatorio de conformidad con la ley, el cual representa una penalización de entre 8 a 18 salarios mínimos.”

La cartera también compartió un video con respecto al Bono 14 y cómo se debe cumplir.

(Visited 629 times, 629 visits today)