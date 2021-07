El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señala incumplimiento del Congreso para el traslado del presupuesto para seguir funcionando.

Publicidad

El procurador Jordán Rodas se presentó este domingo al Ministerio Público (MP) para solicitarle a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, revisar las denuncias en contra de la directiva del Congreso a cargo de Allan Rodríguez. Una es desde el 25 de mayo pasado.

La petición de Rodas se debe a que Rodríguez y la comisión permanente del Legislativo no han cumplido con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el traslado de Q20 millones.

Según el procurador, esos fondos están destinados para pagar salarios de empleados de la PDH.

“Han pasado largos meses sin que cumpla el Congreso, lo cual no puede quedar impune. No hay mucho que averiguar porque el MP es parte de todos los amparos y sabe que el Congreso no ha depositado”, enfatizó el magistrado de Conciencia.

Rodas agregó que el incumplimiento de los diputados ha afectado en que auxiliaturas de la PDH no tengan como movilizarse. Por lo que la proyección para el funcionamiento de la entidad no es positivo.

En ese tema, el Ministerio de Finanzas reconoció que por “error” trasladó los fondos al Congreso y el procurador lo debe solicitar a los diputados. El atraso del depósito del presupuesto es parte de una riña entre diputados contra el comisionado del Legislativo.

El @PDHgt se refiere a la demora en la transferencia del presupuesto que le corresponde a la entidad a su cargo Vía: @noel_solis pic.twitter.com/aTmgcJWc30 — PublinewsGT (@PublinewsGT) July 11, 2021

¿Investigación detenida en el MP?

También Rodas consultó a la fiscal general sobre la denuncia en contra de la directora de Comunicación Social del Congreso, Joselyn Mérida. Y el subdirector, José López, porque usaron recursos públicos para una campaña de desprestigio en su contra.

Rodas espera que la jefa del ente investigador haga que la justicia sea pronta y cumplida.

Diferentes organizaciones cuestionan el trabajo de la fiscal general en el MP. Ya que en varios casos se han atrasado las investigaciones, pero en otros se apresura para presentar las denuncias.

(Visited 43 times, 43 visits today)