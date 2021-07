Con una jornada de adhesión en el Paseo de la Sexta, así comenzó Jorge Vega su carrera en la política, con el movimiento Cabal, y ha dicho que la gimnasia pasa a segundo plano.

*Con información de Omar Solís

Después de varios años de haber representado a Guatemala en eventos del ciclo olímpico y Copas del Mundo, Jorge Vega, ha dicho que la gimnasia pasa a segundo plano y su prioridad será la política.

A pesar de aclarar que no dejará por completo la gimnasia ha confirmado que ahora su prioridad es la política y sus proyectos personales.

Jorge Vega y la política

El gimnasta se presentó al Paseo de la Sexta en la zona 1 y participó en una campaña de adhesión, en donde varios de sus seguidores se acercaron para fotografiarse con él.

“Estamos invitando a la gente a que se unan a este gran equipo. Estoy involucrado porque hay personas de mucha confianza que han trabajado con migo y me han apoyado en mi carrera deportiva y personal”, expresó el deportista.

Cabe mencionar que el Comité para la Constitución del Partido Político Cabal, está bajo la dirección como Secretario General, del excandidato presidencial Edmond Mulet.

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega dio a conocer sobre la nueva faceta de su vida incursionando en la política guatemalteca. Uniéndose al comité Pro Formación Cabal encabezado por el excandidato presidencial del partido Humanista Edmon Mulet. pic.twitter.com/LUT3ExnojJ — Omar Solís (@noel_solis) July 11, 2021

“Conozco bien la historia de nuestro candidato, es lamentable que en este país te juzguen por tus malas acciones y no por las buenas. Él (Mulet) ha hecho un recorrido político muy bueno, igual que yo, que a pesar de todas las medallas que he ganado, recibo críticas”, señaló.

“La intención es aportar a Guatemala. Me he unido porque quiero hacer algo de corazón por mi gente, espero que más persona se sumen y entiendan que son parte importante del cambio de Guatemala”, agregó.

Dicho movimiento político ha comenzado así con la recolección de 25 mil firmas para ser reconocido, como un partido político, por el Tribunal Supremo Electoral.

“Como deportista he pasado la gimnasia a segundo plano”, sostuvo el gimnasta Jorge Vega, tras anunciar su incursión en el plano político. ⁦@PublinewsGT⁩ ⁦@EmisorasUnidas⁩ pic.twitter.com/H9FihvqsXz — Omar Solís (@noel_solis) July 11, 2021

Gimnasia a segundo plano

Vega también confirmó que “he pasado la gimnasia a un segundo plano, ya no es mi prioridad, mi prioridad es trabajar en proyectos personales y con Cabal. Le voy a dedicar más a mi vida personal, seguiré entrenando y asistiré a las competencias que pueda, pero ahora el plano político y mis proyectos personales serán mi prioridad”.

Vega dice que no dejará por completo la gimnasia. “Hay una nueva rutina que quiero lograr ejecutar y eso me mantendrá motivado para seguir en el deporte, pero si un día me toca decidir entre gimnasia y mi carrera policía, me iré por la política, porque al final como atleta he dado un buen ejemplo y ahora quiero darlo como ciudadano, como guatemalteco que quiere hacer las cosas bien”.

“No estoy fuera de la gimnasia, tengo planes de competir en los próximos Juegos Centroamericanos, Bolivarianos y Centroamericanos y del Caribe. No me quiero ir de la gimnasia sin 3 medallas panamericanas, tengo dos y quiero la tercera”, finalizó.

*Fotos: Omar Solís

