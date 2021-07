Conmoción en Haití: comando armado asesina al presidente Jovenel Moise

La esposa del presidente también resultó herida en el ataque y tuvo que ser hospitalizada.

Conmoción en Haití. Un comando armado asesinó la madrugada de este miércoles, en su casa, al presidente Jovenel Moise, y dejó herida a su esposa, Martine, según confirmó el primer ministro, Claude Joseph.

“El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español”, dijo Joseph, citado por la AFP. El primer ministro pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargan de mantener el orden en el país, el más pobre del continente americano, afectado por una crisis política y social.

Moise había gobernado por decreto Haití después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran. Se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo.

Haití, además, ha tenido siete primeros ministros en los últimos cuatro años. Claude Joseph, quien actualmente ocupa el cargo, iba a ser sustituido esta semana, tras tres meses en el puesto.

Tras conocerse la noticia, el primer ministro británico, Boris Johnson, denunció el asesinato de Moise y lo calificó de “acto odioso”. El jefe de gobierno conservador dijo estar “conmocionado y entristecido”, e hizo un llamado a la calma al tiempo que presentó sus condolencias a la familia del mandatario y al pueblo haitiano.

I am shocked and saddened at the death of President Moïse. Our condolences are with his family and the people of Haiti. This is an abhorrent act and I call for calm at this time.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021