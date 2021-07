El mundo supera el triste umbral de los 4 millones de muertos por Covid-19

La OMS pidió “extrema precaución” a los países al momento de levantar las restricciones para contener los contagios.

El mundo superó este oficialmente el triste umbral de los 4 millones de muertos por Covid-19, según confirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa este miércoles.

“Acabamos de superar el trágico hito de cuatro millones de muertes de Covid-19, que sin duda subestima el balance global”, lamentó el jefe de la OMS, subrayando, además, que “el mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia”, que está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias.

Por su parte, el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, pidió “extrema precaución” a las autoridades de los diferentes países al momento de levantar las restricciones, afirmando que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación.

“Pido extrema precaución en el levantamiento completo de las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque traerá consecuencias”, afirmó Ryan, al ser preguntado respecto a los planes de Inglaterra de eliminar la mayoría de sus restricciones contra el coronavirus a partir del 19 de julio.

"Variants are currently winning the race against vaccines because of inequitable vaccine production & distribution, which also threatens the global economic recovery. It didn’t have to be this way & it doesn’t have to be this way going forward"-@DrTedros #COVID19 #VaccinEquity

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2021