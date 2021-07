Consuelo Porras y secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, sostienen reunión

"Mayorkas manifestó su satisfacción por los esfuerzos y el excelente trabajo realizado por el Ministerio Público y reiteró su deseo de continuar trabajando de forma conjunta", aseguró el MP.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, recibió la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien se encuentra en el país para tratar temas de migración, principalmente.

I am glad to be in Guatemala today 🇬🇹. Thank you for the warm welcome, Ambassador Popp and @usembassyguate. I look forward to meeting with our partners to strengthen our vital relationship and discuss ways we can work together on shared national security priorities. pic.twitter.com/AVcOcZOAj6

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) July 6, 2021