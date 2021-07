Biden brinda “consuelo” a familiares de víctimas del derrumbe en Florida

Poco antes de la visita del mandatario, las tareas de búsqueda tuvieron que ser suspendidas por razones de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscaba el jueves brindar “consuelo” a los familiares de las víctimas del trágico derrumbe de un edificio residencial en Surfside, Florida, que dejó al menos 18 muertos y decenas de desaparecidos.

El mandatario, acompañado de la primera dama, acudió al lugar horas después de que las autoridades locales decidieran suspender las desesperadas labores búsqueda de posibles sobrevivientes por motivos de seguridad.

