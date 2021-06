Biden llama valientes a deportistas que declararon su sexualidad

El presidente de los Estados Unidos se refirió a dos figuras del deporte que anunciaron, una su homosexualidad y la otra su identidad trans. Este es su mensaje:

“Valentía”, fue la palabra que utilizó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al hablar sobre dos figuras del deporte estadounidense que hicieron pública su sexualidad.

Se trata del jugador de los Raiders, Carl Nassib y la futbolista del Washington Spirit, Kumi Yokoyama.

“A Carl Nassib y Kumi Yokoyama (dos importantes e inspiradores atletas que salieron del armario esta semana): estoy orgulloso de vuestra valentía”, escribió el martes Biden en su cuenta de Twitter.

To Carl Nassib and Kumi Yokoyama – two prominent, inspiring athletes who came out this week: I’m so proud of your courage. Because of you, countless kids around the world are seeing themselves in a new light today.

— President Biden (@POTUS) June 23, 2021