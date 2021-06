Flaminia habla sobre la denuncia que interpuso contra su esposo.

Publicidad

A ocho días de la captura del abogado Juan Pablo Gutiérrez Paz, acusado de violencia intrafamiliar, la doctora y cantante Flaminia Villagrán rompió el silencio y realizó impactantes confesiones a través de su cuenta de Instagram.

Flaminia inició su video agradeciendo a las personas que se han solidarizado con su caso:

“Primero que todo, quería aprovechar esta oportunidad nuevamente para darle gracias a todas las personas que me han estado escribiendo con mensajes de solidaridad, de apoyo, que han estado preguntando por mis hijos, por mí. Gracias a Dios estamos bien. Ellos están bien. Yo estoy bien. Nos hemos estado cuidando mucho y estamos tomando todas las medidas del caso”, expresó.

También agradeció a todas las entidades que la han estado apoyando en todo momento y habló sobre su experiencia en esta situación.

“El abuso existe en todas las formas. Si bien el físico es el más llamativo y el de la violencia de verdad es todo esto empieza por lo que es el abuso psicológico también. Y creo que como sociedad nos hemos contaminado mucho de esto, nos hemos vuelto muy tolerantes a esto. Incluso les pongo el ejemplo con los mensajes, así como recibía muchos mensajes de solidaridad, de apoyo, también he recibido muchos de burla feos. Ellos realmente lo que están haciendo ahí es burlarse de la víctima, que no tienen la culpa”, manifestó.

Apoyo a otras víctimas

Explicó que hay muchos casos de violencia en el país, pero las víctimas no se atreven a denunciar “por el qué dirán”. Por tal motivo, luego de su experiencia con su equipo de trabajo está analizando la forma de ayudar a personas que están pasando por casos similares al de ella.

“Incluso estando aquí en la clínica, les puedo decir que he tenido la mitad de mis pacientes que han venido esta semana. Me dicen que se identifican conmigo porque se vinieron a hacer la nariz, porque le quebraron la nariz o que se vinieron a rellenar las ojeras porque les pegaron. Entonces esto es algo mucho más común de lo que nosotros creemos y la vergüenza de que lo digan tiene mucho que ver con nosotros”, mencionó.

Agregó que por medio de su clínica orientará a las víctimas de violencia para que reciban el apoyo necesario, para que ya no vean “el abuso como algo normal”.

“Yo sé que también existe abuso de mujeres hacia hombres o hacia personas mayores. El abuso en general, verdad, no tiene que ser únicamente físico. El psicológico es el que más afecta

porque es el que vuelve a las personas propensas a sufrir”, reveló.

Por último, Flaminia señaló que “quiero enfrentar el tema” y le pidió a las víctimas de violencia que no cometan el error que ella cometió, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flaminia (@dr.flaminiamusic)

(Visited 169 times, 169 visits today)