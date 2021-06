Brolo pidió a Rusia acelerar entrega de vacunas contra el Covid-19; esta fue la respuesta

En mayo pasado ingresaron al país dos lotes iniciales de la vacuna rusa. Después, el pasado 16 de junio ingresó un tercer lote de 50 mil dosis.

Es así como hasta el momento han ingresado 150 mil vacunas Sputnik, lo cual representa un 1.8% de las 8 millones que fueron pagadas por una negociación con un pago en anticipo de Q614.5 millones.

La ministra de Salud, Amelia Flores, declaró este miércoles que el contrato de las vacunas rusas Sputnik no contiene ilegalidades sino que se trata “un incumplimiento total de un fabricante que, ofreció y no ha cumplido”.

El retraso en el envío de vacunas siguen siendo por dificultades de producción, afirmó.

“Hablar de fallas del contrato no es el concepto real. Molesta mucho cuando hablan de ilegalidades del contrato, pues no se trata de es. Se trata de un incumplimiento total de un fabricante que ofreció y no ha cumplido”, destacó.