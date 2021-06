Ministra de Salud sobre contrato con Sputnik: “Se trata de un incumplimiento total del ofrecimiento”

La ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que a más tardar mañana conocerá detalles de las próximas entregas de Sputnik V.

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que el contrato de las vacunas rusas Sputnik no contiene ilegalidades sino que se trata “un incumplimiento total de un fabricante que ofreció y no ha cumplido”.

El motivo detrás del retraso en el envío de vacunas siguen siendo dificultades para su producción, afirmó Flores en entrevista durante el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

Respecto al viaje del Canciller Pedro Brolo a Rusia, la funcionaria dijo que estaba abogando para el envío de una cantidad mayor de vacunas y se está a la espera de una última reunión para establecer ese acuerdo y tener una respuesta a más tardar este jueves.

“No hay ningún problema con el tipo de contrato que se firmó. Quiero que quede claro que ellos tienen dificultades de producción que se está evidenciando en este momento”, añadió Flores.

“Ofrecieron lo que no pudieron cumplir y ellos mismos han sido muy abiertos en decirnos que si ellos ya no pueden cumplir, ellos están dispuestos a la devolución de los recursos. Esto ya lo hemos conversado dos o tres veces”, especificó.

La segunda dosis de la vacuna Sputunik está garantizada para después de mediados de julio. “Les creo, lo último que voy a hacer es dejar de creer”, aseguró Flores.

“Mi estilo no es arrepentirme, sin embargo, si estamos decepcionados de no haber obtenido la respuesta que ansiábamos porque era lo que se nos había ofrecido. No perdemos las esperanzas, sabemos que ellos están haciendo sus esfuerzos. Sabemos también que en este momento era la vacuna que podíamos adquirir”, relató.