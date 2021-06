Tiroteo en plena fiesta con marimba deja tres muertos

Los disparos “se oyeron como explosiones”, dijo un testigo.

Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un tiroteo perpetrado en una fiesta realizada afuera de una vivienda en la ciudad estadounidense de Richmond, en Virginia.

Los hechos ocurrieron a altas horas de la noche del domingo, cuando numerosas personas se encontraban reunidas en la casa ubicada cerca de la intersección con 23rd. Street, donde fueron sorprendidas por los disparos.

Citada por medios locales, una mujer identificada como Isela Zamora, quien vive cerca de la casa donde ocurrió el ataque, dijo que los disparos “se oyeron como explosiones”.

“Mis condolencias van a los miembros de las familias de las víctimas. Mis pensamientos están con ellos y con aquellos que sufrieron con esto”, agregó Zamora.

#DEVELOPING Chaotic scene in aftermath of shooting that killed three and injured five in #Richmond ⁦@RPDCAOnline⁩ say two suspects walked up and opened fire on 80-100 party-goers. Suspects got into nearby car. No arrests. Relative of one victim says it was Marimba party. pic.twitter.com/jZkHaLNI84

— Laura Anthony (@LauraAnthony7) June 21, 2021