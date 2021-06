Incendios forestales en Petén dejan más de 2 mil hectáreas dañadas

De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en el referido departamento hubo 64 incendios forestales.

Los incendios forestales de la temporada 2020-2021 causaron daños en más de 2 mil hectáreas. Así lo dio a conocer el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

De acuerdo con los detalles que la entidad difundió este jueves 17 de junio, durante el referido período hubo 64 siniestros en el departamento del norte.

En ese sentido, los daños causados por las llamas afectaron a la flora y fauna de 2 mil 523.5 hectáreas.

Además, se afirmó que ese terreno pertenece a áreas protegidas que se encuentran bajo la custodia del Conap.

Fernando Palomo, subsecretario del Conap, participó en el cierre de la temporada de incendios forestales en Petén y señaló que:

“El trabajo de Conap no se detiene. Hoy culmina una temporada y seguiremos trabajando en la etapa preventiva para que la temporada que se avecina no afecte las áreas protegidas y la diversidad biológica, y en el mejor de los casos no ocurran más incendios forestales”.