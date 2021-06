Administradora de USAID habla de la Ley de ONG y de la FECI antes de irse

En su segundo día de visita al país, Samantha Power reiteró su apoyo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y mencionó que se reunió con distintos sectores.

Antes de retirarse del país, Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer el trabajo que se realizó tras su visita.

Durante su estadía sostuvo reuniones con el presidente Alejandro Giammattei, con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, con organizaciones y líderes civiles y visitó el interior del país.

Pero también dijo que escuchó las preocupaciones sobre la nueva Ley de ONG. “Esta ley puede usarse para silenciar y cancelar ONG”, mencionó.

La jefa de USAID realizó varias actividades en este segundo día, pues viajó a Chimaltenango en donde se inauguró un huerto comunal en Zaragoza, con la presencia de autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y 45 familias que ya cultivan esa tierra.

Según aseguró el viceministro Vinicio Arreaga, la cartera prevé instalar 11 mil huertos familiares, 83 comunales y 4 mil escolares o pedagógicos con la finalidad de fortalecer el acceso y disponibilidad de alimentos.

Después, Power se dirigió hacia Huehuetenango en donde realizó una gira de campo con el acompañamiento del ministro José Ángel López, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp y representantes de dicho departamento.

En su cuenta oficial de Twitter, Power compartió una fotografía con el cardenal Álvaro Ramazzini refiriéndose a él como “un incansable defensor de los pueblos indígenas y los migrantes y un líder del cambio climático”.

Cardinal Ramazzini has been a tireless advocate for indigenous people and migrants in #Guatemala and a leader on #climate change. So pleased I was able to thank him in person for his dedication during our trip to Huehuetenango. pic.twitter.com/zXyxjvkbQF

— Samantha Power (@PowerUSAID) June 16, 2021