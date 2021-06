Administradora de USAID llega a Honduras en su primer día de visita al Triángulo Norte

Samantha Power comentó que se reunirá con estudiantes, ONG, líderes políticos y empresariales para hablar sobre cómo trabajar juntos en el fortalecimiento de la sociedad civil, la lucha contra la corrupción y la creación de nuevas oportunidades.

La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, aterrizó en Honduras el domingo, 13 de junio, en su primer día en uno de los tres países de Centroamérica que visitará, incluidos El Salvador y Guatemala.

Según compartió la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala el viernes pasado, la funcionaria estadounidense visitará los países del Triángulo Norte para promover los esfuerzos de USAID para contribuir a enfrentar los retos de gobernabilidad, económicos, y de seguridad que están influyendo para que los centroamericanos emigren hacia el norte.

Llega a Honduras

Power compartió varios mensajes a través de su cuenta oficial de Twitter con respecto a esta pequeña gira que hará en los países centroamericanos.

Leaving for #Honduras, #ElSalvador, & #Guatemala on my first trip as @USAID Administrator. I’ll be meeting with students, NGOs, political & business leaders to talk about working together on strengthening civil society, fighting corruption, and creating new opportunities. pic.twitter.com/575K2x4nbI

— Samantha Power (@PowerUSAID) June 13, 2021