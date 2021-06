Reformas al Código de Trabajo pretenden igualar permisos a los padres

Los cambios al Código de Trabajo enfocados en permisos para los padres buscan mejorar el vínculo entre los progenitores con sus hijos, acorde a la nueva masculinidad, y dejar atrás la figura del hombre que es solo el proveedor de las familias.

Ampliar el permiso a los padres hasta los 15 días cuando nazca su hijo y disponer de seis horas al mes para que acompañe a su esposa a control prenatal son las reformas al Código de Trabajo que se presentaron previo a la celebración del Día del padre.

Los diputados ponentes Andrea Villagrán, Evelyn Morataya y Gustavo Cruz se enfocaron en la paternidad responsable acorde a la nueva masculinidad y salud reproductiva.

Los diputados Evelyn Morataya, Andrea Villagrán y Gustavo Cruz del bloque Bien, junto a la red de hombres de Guatemala, presentaron ante Dirección Legislativa, una iniciativa de ley que propone reformas al Código de Trabajo, con el objetivo de fomentar la paternidad responsable. pic.twitter.com/qVpv3J5idE — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) June 15, 2021

Villagrán, impulsora de la iniciativa de ley, comentó que la propuesta recogió opiniones de organizaciones civiles, iglesias y el Ministerio de Salud, ya que en 2017 se rechazó una propuesta; además, se hace una comparación con el permiso que se otorga en otros países.

La propuesta contempla aumentar de dos a 10 días hábiles y que pueda compartir con su hijo en los primeros días; en caso de complicaciones de parto se otorgarán hasta 15 días.

Asimismo, el padre podrá pedir permiso para acompañar a su esposa a control de crecimiento de sus hijos menores de dos años.

“En el caso de fallecimiento de la madre, durante el periodo de posparto, el padre puede tomar los días de licencia que le hubieran correspondido a la madre” es otro de los aspectos que contempla la propuesta de los tres legisladores.

A consideración de los ponentes, este proyecto de ley favorece los derechos laborales, por medio de la ampliación de los permisos legales para que los padres puedan convivir más tiempo con sus hijos desde el nacimiento. pic.twitter.com/zsrKJ9ggdR — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) June 15, 2021

Cambio de cultura

La diputada Villagrán comenta que la fijación de los días de descanso fue un consenso con las organizaciones y el permiso que se otorga en otros países, por lo que se busca tener un cambio de cultura que será paulatina, ya que lo ideal es que el padre permanezca el mismo tiempo que tiene derecho la madre.

“Otro de los objetivos de la iniciativa es reducir la discriminación, pues la mayoría de empresas prefiere contratar solo a hombres porque si una mujer resulta embarazada, sabe que pedirá permiso para su control. Asimismo, se pretende fortalecer el núcleo familiar y promover el rol del padre”, agregó Villagrán.

En algunas empresas, según representantes del sector empresarial, se aplica la política de que los padres pueden ausentarse del trabajo 10 días cuando nace su hijo, pero, debido a que no está en ley, no todas lo otorgan.

La diputada espera que la iniciativa de ley sea aceptada en el Congreso, ya que la mayoría de bancadas tienen el lema de protección a la familia y la propuesta de ley busca unir a la familia.

Parte de la opinión que emitió el Ministerio de Trabajo sobre la propuesta de ley se menciona el artículo 47 de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece que los Estados tomarán las medidas legislativas para asegurar la protección y cuidado de los niños, tomando en cuenta los derechos y obligaciones de ambos padres.

Tres preguntas a… | Gustavo Cruz, diputado ponente de iniciativa paternidad responsable

¿Cuáles son los objetivos que menciona la propuesta de ley?

La iniciativa la trabajó la diputada Villagrán con la Red de Hombres, que abarca grupos sobre paternidad responsable, organizaciones civiles y la iglesia. El proyecto busca la paridad e igualdad en permisos para los padres. Hay testimonios de esposos que necesitaron permisos para acompañar a sus esposas a las citas del IGSS. En uno el embarazo fue complicado, pues la madre sufría de preeclampsia o que los partos son complicados y necesitan estar más tiempo con sus esposas para los cuidados, pues a veces es la madre o suegra quien se encarga, pero debido a que no hay marco legal, se impulsa esta ley. La iniciativa de ley también abarca que los padres gocen de los periodos para pasar con sus hijos si en caso enviuda. En algunos pactos colectivos se establecen permisos adicionales, pero no todos lo cubren. En el sector empresarial no se da permiso. El fin de la propuesta de ley es crear ese vínculo entre el padre con el hijo.

¿Cómo espera que sea el apoyo en el Congreso para aprobar la ley?

La iniciativa de ley tiene un dictamen favorable del Ministerio de Trabajo, por lo que se espera que los diputados se fijen más en temas jurídicos y no en temas triológicos, pero lastimosamente la propuesta de ley fue cuestionada por muchos hombres, lo cual refleja que la mayoría de la población tiene una moral hipócrita. La iniciativa de ley no tiene que ver con el tema religioso, pues hay que recordar que el Estado es laico. Los obstáculos pueden estar en aspectos laborales, por el tema de los permisos, pero también se compara el otorgamiento de días a los padres en otros países.

¿En qué consiste crear las escuelas para padres?

Son espacios que se buscan que habiliten las empresas. Por ejemplo, un supermercado nacional, cuando inició, brindaba oportunidades a madres solteras, por lo que funcionaban las escuelas para padres y su función es dar asistencia a las familias. Hay que recordar que para que se mejore la productividad entre los empleados deben estar bien, pero si un padre o madre tiene problemas en su hogar, no rendirá bien. Puede que represente un costo para las compañías por la contratación de psicólogos, pero tendrá un impacto positivo en su ambiente laboral. Las escuelas para padres funcionan en colegios y es para trabajar la conducta del alumno entre los padres de familia y el maestro.

