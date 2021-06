Su propia gente critica a Kamala Harris por su viaje a Guatemala y México

Frases que dijo la vicepresidenta de Estados Unidos durante su visita a estos países tiene molestos a varios molestos a varios miembros del Partido Demócrata y Republicano.

Este primer viaje al extranjero de Kamala Harris ha estado marcado por las innumerables críticas desde su propio Partido Demócrata, las filas republicanas y el activismo de los grupos hispanos pro-inmigrante.

La vicepresidenta de Estados Unidos visitó Guatemala y México como parte del encargo que le hizo el presidente Joe Biden de buscar mecanismos para frenar la migración irregular.

Solo en el mes de abril, fueron 178,000 migrantes que cruzaron la frontera sur entre EE.UU. y México, ha sido el mayor número en más de dos décadas.

. @VP Harris at joint press conference with the president of Guatemala: "To folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border, do not come. Do not come." pic.twitter.com/BR9ieQSE9W

Sus palabras provocaron duras críticas y ha tenido que responder a las preguntas sobre ese mensaje, pero también a los cuestionamientos sobre por qué no ha visitado todavía la frontera sur.

La manera en la que salió al paso de estas críticas dejó “perplejos” a algunos miembros de la Administración Biden, según reveló la cadena CNN.

Ella trató de defender que ahora está enfocada en “las raíces” de la inmigración, un asunto que se ha impuesto como prioritario desde el mismo inicio del Gobierno con la ola de llegadas de migrantes en la frontera sur.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha sido la voz demócrata más crítica con Kamala Harris por su mensaje en Guatemala.

En su Twitter, la legisladora calificó su discurso como “decepcionante de ver”. “Primero, pedir asilo en cualquier frontera de EE.UU. es un método de llegada 100% legal”, indicó.

This is disappointing to see.

First, seeking asylum at any US border is a 100% legal method of arrival.

Second, the US spent decades contributing to regime change and destabilization in Latin America. We can’t help set someone’s house on fire and then blame them for fleeing. https://t.co/vADyh5H0bw

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 7, 2021