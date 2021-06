Dos fallecidos y seis heridos por accidente de tránsito en Alta Verapaz

El accidente se reportó en el caserío La Esmeralda en Tucurú, Alta Verapaz.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que un accidente de tránsito dejó seis personas heridas y dos fallecidas.

El percance vial se registró en el caserío “La Esmeralda” en la comunidad de San Miguel Tucurú, departamento de Alta Verapaz.

De acuerdo al informe, los heridos fueron auxiliados por paramédicos en el lugar y luego fueron trasladado al Centro de Atención Permanente más cercano.

Vecinos del lugar auxiliaron a los tripulantes del vehículo tras el accidente y dieron aviso a los socorristas.

Accidentes de tránsito

El departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil reportó que de enero a mayo de este año se han registrado 3 mil 185 hechos viales, de los cuales 940 personas fallecieron y otras 3 mil 400 resultaron heridas.

El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito mantiene un registro de que las motocicletas ocupan el primer lugar de medios de transporte que se ven involucrados en accidentes de tránsito.

Según las estadísticas de los primeros tres meses de este año, en el 45% de los accidentes registrados estuvo involucrada una motocicleta; mientras que, en vehículos particulares fue del 17%.

Le siguen picops, camiones y otro tipo de transporte como microbuses o hasta bicicletas, que están entre un 12 y 2%.

Otro dato reportado de enero a marzo de 2021 por el Observatorio, una entidad adjunta a la Policía Nacional Civil, es que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se registraron en la Ruta al Atlántico.

El informe describe que estas rutas corresponden a las áreas urbanas y es un mapeo a nivel nacional.

Lo departamentos con mayor incidencia de hechos de tránsito son Guatemala, Escuintla, Alta Verapaz, Santa Rosa y Suchitepéquez.

Los hechos de tránsito son una de las principales causas de muerte a nivel nacional, por lo que el llamado a los conductores es a no conducir un vehículo bajo efectos de alcohol, respetar los límites de velocidad, no usar el celular, usar cinturón de seguridad, no sobrecargar los vehículos y contar con documentos vigentes.

Y, en el caso de los motoristas, usar casco protector para reducir la posibilidad de lesiones más graves.

