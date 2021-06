Buscan recaudar fondos para donar agua en comunidades rurales

El proyecto “Cobertura total para siempre” se ha brindado servicios sostenibles de agua en comunidades de Quiché.

Con la campaña “Con agua das” la fundación “Water for people” busca proveer agua en comunidades de Quiché. La organización señala que el vital líquido es una necesidad básica, pero en el país más de cinco millones de personas no tienen acceso ese recurso.

La fundación señala que la falta de agua afecta en salud, educación y provoca más pobreza. En algunas áreas rurales, las mujeres pierden hasta ocho horas para recolectar agua.

La meta de recaudación por “Water for people” es de US$40 mil para adquirir 60 sistemas con tecnología para captar agua de lluvia y poder beneficiar a 355 adultos y 385 niños en varias escuelas.

Las comunidades que se espera beneficiar con agua potable es San Andrés Sajcabajá, San Antonio Ilotenango, San Bartolomé Jocotenango y Santa Cruz del Quiché.

“Las familias se enferman y la tasa de mortalidad en niños se eleva por el consumo de agua contaminada. Se estima que una de cada tres personas no tienen agua para beber”, enfatizó la fundación.

La fundación habilitó la página electrónica guatemala.waterforpeople.org/con-aguas-das para recibir las donaciones y poder incrementar los proyectos que se trabajan con las municipalidades y comunidades.

A la vez, brindan apoyo con el modelo de trabajo “Cobertura total para siempre” para mostrar la importancia y necesidad del agua, ya que se promueve un proyecto auto sostenible en las comunidades.

El acceso a agua potable es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben alcanzar los países en el 2030.

