VIDEO. Giammattei evade responder si es un aliado anticorrupción de EEUU

Al ser cuestionado por reporteros estadounidenses, el presidente Alejandro Giammattei evadió responder las únicas preguntas permitidas tras reunirse con Kamala Harris.

Luego de “una conversación muy franca y muy abierta” que la vicepresidenta, Kamala Harris, aseguró haber sostenido con el presidente Alejandro Giammattei, la prensa estadounidense centró los cuestionamientos en torno a la lucha contra la corrupción y los acuerdos que alcanzaron ambos funcionarios.

La pregunta inicial fue si Giammattei podría ser un socio confiable para los esfuerzos anticorrupción de Estados Unidos, a cargo de la reportera Alexandra Jaffe, corresponsal Prensa Asociada (AP).

La vicemandataria respondió que un componente esencial de las prioridades del gobierno de Biden es la lucha contra la corrupción “al ser un flagelo que erosiona la confianza que la gente tiene en el gobierno y sus dirigentes”. A la vez que recordó la creación de una fuerza anticorrupción que apoyara en fortalecer las capacidades de investigación de Guatemala.

Seguidamente Ed O’Keefe, de la cadena CBSNews, reiteró la pregunta al mandatario. “Mi compañera lo preguntó, qué dice usted a los críticos que piensan que usted es una parte del problema de la corrupción en esta región”, dijo en español.

“Las redes sociales más que información llevan desinformación. Yo le quisiera devolver la pregunta a usted ¿de cuántos casos de corrupción he sido señalado?, y le puede dar la respuesta ‘cero'”, afirmó el mandatario.

“Nosotros estamos en una franca lucha contra la corrupción, pero la corrupción entendiéndose como una… un acto que es multidimensional. La corrupción no es solo por los políticos, la corrupción también pasa por algunas personas que obtienen dinero del extranjero para venir a hacer cosas aquí y no se sabe quién se los mandó o para que se está utilizando”, añadió.

“… No tenemos problema en ocultar absolutamente nada sino al contrario, entre más certificación haya internacionalmente de que estamos haciendo lo correcto, pues vamos a seguir quitando esa narrativa que hay allá de la que hay aquí. Contra eso tenemos que luchar y lo haremos haciendo, no diciendo. Lo vamos a luchar construyendo no armando trincheras ideológicas”, respondió.

“El hambre no tiene ideología, para el desarrollo humano se requiere más que ideología, se requieren hechos concretos. Y hemos dicho al gobierno de los Estados Unidos que no nos interesa que venga un solo dólar directo al gobierno de Guatemala, lo que nos interesa sí, es que trabajemos en políticas públicas que trasladen esos recursos de una manera efectiva, sin costo intermediarios”, dijo Giammattei.

La vicepresidenta Harris aseguró que no hubo tiempo “para darle rodeos a las inquietudes” que el gobierno de EUU mantiene. “Sostuvimos un dialogo de un sistema judicial independiente y una sociedad civil fuerte”, aseguró en contraparte.

A partir del minuto 30, respondió el mandatario en la rueda de prensa.

