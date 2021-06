Kamala Harris emite mensaje en Twitter previo a reunión con Giammattei

Minutos antes de llegar al Palacio Nacional, la vicepresidenta de Estados Unidos se pronunció en su cuenta oficial sobre los motivos por los que está hoy en Guatemala.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realiza su primer viaje oficial en Guatemala, como países vecinos cuyas acciones tienen un impacto mutuo.

“Nuestro mundo está interconectado y es interdependiente, y sabemos que lo que sucede en el extranjero tiene un impacto en la seguridad y la prosperidad en Estados Unidos. Por eso estoy hoy en Guatemala”, escribió Harris.

Our world is interconnected and interdependent—and we know that what happens abroad impacts security and prosperity at home in the United States. That is why I am in Guatemala today.

