Giammattei: EE. UU. donará 500 mil vacunas contra el COVID-19

Según el presidente, Alejandro Giammattei, el medicamento para combatir el COVID-19 llegará al país la segunda semana de junio.

El presidente, Alejandro Giammattei, anunció que el gobierno de Estados Unidos hará un donativo de vacunas para combatir el COVID-19.

Así lo dio a conocer el mandatario guatemalteco durante una actividad pública que se desarrolló en Chimaltenango y en la cual participó.

De acuerdo con lo que señaló el dignatario, el gobierno de Joe Biden dará al país 500 mil vacunas para inmunizar a la población contra los efectos del SARS-CoV2.

Esa fue la información que obtuvo este jueves 3 de junio durante una reunión que sostuvo por medio de una videoconferencia con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Giammattei también afirmó que el medicamento llegaría al territorio nacional durante la segunda semana de este mes.

Además, pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades de Salud y acudir a los centros de vacunación para que se les administre el medicamento.

El llamado que hizo el dignatario fue específicamente para los adultos de 60 años o mayores.

Durante hora de la mañana, Harris se comunicó con funcionarios de varios gobiernos, entre estos:

La información que les transmitió la funcionaria estadounidense fue que la administración gubernamental de Biden con esos países se comenzará a compartir las primeras 25 millones de dosis del medicamento.

.@VP this morning, in separate calls, spoke to PM Narendra Modi, President Andres Manuel Lopez Obrador, President Alejandro Giammattei, and PM Keith Rowley, notifying each leader that the admin will begin sharing the first 25M doses of vaccines to their countries.

— Sabrina Singh (@SabrinaSingh46) June 3, 2021