Guatemala espera recibir otras 350 mil vacunas contra la Covid-19

La ministra de Salud confirmó que mañana ingresa más vacunas contra el Coronavirus al país.

La titular de Salud, Amelia Flores, confirmó a Emisoras Unidas que para mañana se prevé el ingreso de 300 mil vacunas contra la Covid-19, a través del mecanismo COVAX.

Asimismo confirmó que se espera el ingreso de otras 50 mil dosis de Sptunik V, en un envío que despega desde Rusia el martes de la próxima semana.

“Tuvimos una conversación bastante interesante en la que estamos manifestando como país la necesidad de más dosis de vacunas Sputnik, no las mismas que se han estado manejando. Esperaría entre mañana y el viernes tener una cifra”, dijo Flores, en entrevista en el programa A Primera Hora.

Actualmente el equipo jurídico continúa analizando las cláusulas del contrato para recibir las dosis que provee Rusia. Según Flores, ellos mismos, desde el comienzo de la negociación, indicaron que pueden hacer la devolución del dinero en caso el comprador prefiera rescindir.

“Tenemos muchas puertas abiertas de negociaciones que hemos hecho desde el año pasado; sin embargo, creo que es importante que todos sepan que esto no es un supermercado solo para que firmemos y entremos”.

“Cuando uno va a alguna citación le dicen ‘es que hay otros países que están recibiendo fácilmente eso, pero la verdad es que no lo hemos visto en blanco y negro”, añadió.

A la espera de la segunda dosis

Ante la angustia de quienes no han recibido su segunda dosis, la ministra dijo que no deberían y que “no coman ansias“, pues las próximas entregas buscan suplir la demanda.

“Creo que es importante resaltar la literatura. Es importante que la mayoría de la población estemos vacunados con una dosis porque eso protege más a la población que el hecho de que un grupito estemos vacunados con dos dosis”, explicó.

De acuerdo con Flores, el equipo de Salud prevé que todos los que fueron incluidos en la primera fase estén vacunados con el esquema completo el 7 de junio. También espera que con las siguientes entregas se vacunen a los de la segunda fase, es decir a los adultos mayores que recibieron la primera dosis este mes.

“Con relación a Sputnik quiero decirle que los 21 días fue el primer protocolo que ellos diseñaron, pero los últimos estudios nos dicen que mientras más se separe la primera de la segunda dosis el efecto de inmunidad es mayor. Ese lapso está sustentado científicamente en estudios”, indicó la funcionaria con relación al tiempo entre la primera y segunda dosis de esa marca.

¿Cuántas vacunas se necesitan para la vacunación masiva?

“Esperaría tener 3 a 4 millones de vacunas a corto, mediano plazo. Hay muchísima gente voluntaria que quiere apoyar, pero ahora no se pueden apuntar sino hasta que tengamos todos la cantidad de vacunas en inventarios”.

Además, la entrevistada dijo que podrían tener hasta 50 mil vacunados a nivel nacional, pero a nivel departamental en algunas áreas “está costando mucho el convencimiento de la gente mayor”.

La vacunación se frenó en la Antigua Guatemala y, según reportes de usuario, en el centro de la USAC. Al respecto, indicó que si existía una deficiencia por falta de vacunas podría deberse a la demanda y a partir de mañana serían dotados nuevamente de insumos.

