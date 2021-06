Ministerio de Salud analiza negociación de las vacunas Sputnik V

En el contrato para recibir las vacunas anticovid de Sputnik no se estima alguna penalización por el retraso en las entregas, confirmó la ministra de Salud.

Publicidad

La ministra de Salud, Amelia Flores, en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, amplió detalles relacionados al Plan de Vacunación contra el Covid-19, el avance, el ingreso de vacunas, negociaciones, entre otros detalles. Aquí te compartimos lo que dijo:

Una de las preocupaciones es la falta de vacunas, son pocas las que quedan en uso. La ministra no dio el dato, pero dijo que quedan “pocas”.

El tablero electrónico muestra que se han aplicado 514 mil 240, de las más de 708 mil que han ingresado al país; es decir que quedan el 27% de las dosis.

De acuerdo a Flores, de las vacunas Sptunik V se espera un ingreso a finales de la otra semana. “Pareciera que se han comprometido con muchas entregas y no han tenido la capacidad de cumplir”. “Estamos revisando hoy con nuestros asesores jurídicos, cómo fue elaborado el contrato”.

#EUCoronavirus #EUVacunas Amelia Flores, ministra de Salud Pública: "Estamos revisando con nuestros asesores jurídicos. Ellos (Rusia) se comprometen a que, si seguimos tan inconformes, se pueda devolver el dinero (…) pero las negociaciones de las vacunas no son tan fáciles" pic.twitter.com/fnAZRVocN5 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 2, 2021

“Lo que queremos es que nos cumplan, el devolver el dinero pues está bien, pero las negociaciones de las vacunas no son tan fáciles y como se los dijo hoy a ellos: ‘nos comprometimos con ustedes porque nos dieron la seguridad que tenían la disponibilidad”, añadió Flores.

Las respuesta por parte de los negociadores de Sputnik sigue siendo que se harán entregas de mayor volumen a futuro, pero sin confirmar un plazo exacto, aseguró la funcionaria.

“Ellos están muy preocupados porque no esperaban quedarnos mal como lo están haciendo ahora. Ellos creen que con darnos una cantidad similar (a las entregas ya hechas), estamos bien, pero hoy tienen claro que no. Espero que estén haciendo los esfuerzos para informarnos”.

“No hemos entrado a esa fase, el tema de la devolución lo han mencionado desde hace mucho tiempo… Ellos no dicen devolvemos el dinero, dicen: ‘si consideran que esto no va por buen camino, podemos trabajar eso, no nos dejan en la incertidumbre de que eso así se cerró”, añadió.

Proceso de vacunación

Sobre el registro para la vacuna y las quejas de personas que han acudido a los centros de vacunación, pero no son vacunadas, si son mayores de 60 años deben esperar 48 horas para que sus datos aparezcan en el sistema. De acuerdo a Flores, es probable que las personas se registran y no reciben el mensaje inmediatamente por lo que mencionó ese tiempo de espera.

(Visited 178 times, 178 visits today)