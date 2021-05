Ministro de Desarrollo: “Ni la foto es real, ni las fechas, ni lo que se dice ahí”

El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, habló acerca del escándalo generado tras la publicación de una fotografía comprometedora.

Un día después de que comenzara a circular una imagen que involucra al ministro de Desarrollo, Raúl Romero, y provocara un escándalo, el funcionario negó los hechos y aseguró que presentará acciones legales durante una entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas.

De acuerdo a Romero la imagen, la supuesta fiesta, y el hecho de que celebrara la detención de Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Arguello son hechos falsos. También habló sobre Miguel Martínez, exdirector de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno. Este es un fragmento de la entrevista, pero se incluye abajo la grabación completa.

¿Es usted el que está en esa foto?

No, de hecho me conocen y pueden notar de mi forma física y lo que se publica. Yo tengo el pelo casi blanco y ahí hay una foto con pelo negro, con mucho más peso que el que tengo actualmente. Hay una serie de inconsistencias, pero el tema aquí, de fondo, para mí es efectivamente hay una intencionalidad de debilitar la institucionalidad, coartar instituciones.

… que den la dirección, que vaya y lo demuestren. Que yo le dije al ministro de Gobernación que hiciera unas capturas con vehículos sin placas, yo jamás he sostenido una reunión con el ministro para tratar temas de su cartera.

¿Por qué no salió ayer mismo a aclarar el tema?

Tenía que asesorarme jurídicamente, saber que se me permitía actuar. Me asesoraron, (me dijeron) cuáles son los pasos que debo seguir. Lo importante era no caer en la trampa de reaccionar hepáticamente.

¿Pensó en renunciar ayer?

Sí, la verdad sí porque el daño que se le hace a un hijo o una hija es irreparable.

No corresponde a la actualidad, ¿Si fuera cierto y pagado con dinero del Estado?

Hay una gran diferencia cuando te fiscalizan y te juzgan por acciones cuando uno realiza en desempeño de sus funciones y otra si se te critica, se te señala, se te calumnia por tu vida privada.

¿La foto es real o no?

Ni la foto es real, ni las fechas coinciden, ni lo que se dice ahí tampoco es real. Se dice que yo estaba celebrando la captura de unos exfuncionarios, que fue entiendo la semana pasada. La imagen física que sacan de mí no corresponde a mi imagen física actual.

¿Es una foto vieja?

Usaron una foto vieja, y ni siquiera pudieron usar una foto actual, eso sí. Lo segundo yo rechazo definitivamente todos los señalamientos que hacen ahí, pareciera que quisieran poner en contra a las instituciones del ministerio y de mi persona. Se señala que yo decía que el actual contralor de cuentas, protege al Mides.

¿Usted se acercó a algún experto para determinar de qué manera, según usted, se había manipulado esta foto?

Yo ya me acerqué a expertos para tener un dictamen técnico que vaya más allá de una opinión. Me lo van a dar y en su momento lo haré de conocimiento público también, pero simplemente hay temas como el tamaño de la mano, la proporción entre la mano y la cabeza, segundo la distancia del brazo. Tendría que tener un brazo muy largo o ser bastante alto para poder hacer ese movimiento. Ustedes me conocen, saben que soy una persona de talla corta.

¿Qué opinión tiene de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)?

Yo respeto el trabajo que hagan, como siempre he dicho soy respetuoso de la división de poderes. Creo que uno no puede entrometerse en el trabajo que hagan otras instituciones.

