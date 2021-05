Juzgado de turno se inhibió de conocer caso del exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa

"Lo que se busca es (...) que las personas que fueron aprehendidas sean conocidas por un solo órgano jurisdiccional y que de esta manera se les resuelva su situación jurídica en igualdad de condiciones", indicó el juez de Turno en parte de su resolución.

La audiencia de primera declaración por el caso “Política y falsedad” en la que están sindicados el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, y Anibal Argüello Mayén, quien trabajó para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre otros, no se llevó a cabo en un Juzgado de Turno este jueves, 27 de mayo.

Esto debido a que el juez Erick Velásquez Paz se inhibió en dicho caso, por lo que dicha audiencia se tendrá que llevar a cabo en el Juzgado Sexto Penal.

Previamente, el abogado Francisco Rivas Lara, uno de los defensores de Solórzano Foppa, advirtió que se había encontrado con la “sorpresa” de que el fiscal Rafael Curruchiche había solicitado el aplazamiento de la audiencia.

Esto fue calificado por el abogado defensor como “una violación más en este proceso espurio”.

Me he apersonado para ejercer la defensa técnica de Foppa @foppaguate, me encuentro la sorpresa que el @MPguatemala por medio del Fiscal Curruchiche solicitó el aplazamiento de la audiencia de primera declaración. Una violación más en este proceso espurio. #LiberenAFoppa pic.twitter.com/eXf1ZTx8f4

— Francisco Rivas (@_FranciscoRivas) May 27, 2021