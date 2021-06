De urgencia, Congreso aprueba juramentar a magistrados del CANG; pendientes objeciones

Después de más de un mes y medio de espera, la alianza legislativa a cargo de Allan Rodríguez logró aprobar el decreto para juramentar a los delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) a la Corte de Constitucionalidad (CC). El magistrado Nester Vásquez Pimentel renunció a último momento a la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) para no perder su inmunidad.

Publicidad

La directiva del Congreso logró de nuevo alargar la sesión extraordinaria para que se aprobara su agenda, la cual contemplaba la juramentación de urgencia de Nester Vásquez Pimentel como magistrado titular y de Claudia Elizabeth Paniagua como suplente al tribunal constitucional, pero solo se aprobó el decreto de juramentación.

Ambos profesionales serán los representantes del CANG.

Horas antes de su juramentación, Vásquez Pimentel participó en una reunión en la CC por el XXVI aniversario de la Constitución.

Vásquez Pimentel renunció a último momento como magistrado al Organismo Judicial para evitar perder su inmunidad y que fuera investigado por el Ministerio Público por posibles señalamientos en el caso “Comisiones paralelas 2020”.

Rodríguez logró 105 votos para que se aprobara juramentar a los abogados y así retirar de la CC a María Cristina Fernández, quien permanece en el cargo desde el 14 de abril, ya que no puede dejar su puesto hasta que no tome posesión su sucesor.

Sin embargo, por la ausencia de varios diputados no se pudo juramentar a los dos magistrados, por lo que será hasta la próxima sesión extraordinaria en que se procederá a la juramentación.

Impugnaciones pendientes

Uno de los requisitos para que los magistrados del CANG y del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala puedan asumir es que no haya objeciones pendientes. No obstante, desde el fin de semana el abogado Alfonso Carrillo señaló que la directiva del CANG no había resuelto su impugnación.

Además, los abogados Edie Cux y David Gaitán comentaron que la Asamblea de Presidentes del Colegio de Profesionales solo rechazó la objeción de los resultados de la elección, pero ellos objetaron desde su inscripción.

“No habiéndose resuelto la totalidad de recursos de apelación presentados ante la Asamblea de Colegio de Profesionales y encontrándose acciones de amparo en trámite, el Congreso no puede proceder a juramentar a Nester Vásquez y Claudia Paniagua, pues existiría una clara violación a lo regulado en la Ley de Amparo”, explicó la asociación Alianza por las Reformas.

Las objeciones contra Vásquez Pimentel son por no cumplir con el artículo 113 de la Constitución que pide idoneidad y honorabilidad para el cargo, ya que desde hace tres años se cuestionó su llegada a la CSJ, pues se presume que se reunió con excandidatos presidenciales para garantizar su puesto.

Defiende proceso

El presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, negó que haya una diferencia en la resolución de los amparos a favor de Vásquez Pimentel y Gloria Porras. El magistrado señaló que se trató “con igualdad”, pero que la designación del CANG fue primero a la del Consejo Superior y por eso ya se resolvieron todos los procesos.

Por aparte, la directiva del Congreso juramentó a Ernesto Omar Mazariegos Quej como diputado de la UNE, debido al fallecimiento de Felipe Cal Lem.

(Visited 1 times, 1 visits today)