Giammattei: “No es culpa del presidente de Guatemala que 10 países hayan acaparado el 75% de las vacunas”

El mandatario se refirió a la falta de vacunas en el país y aseguró que aunque no hay disponibilidad, hay un bajo porcentaje de personas que buscan vacunarse “No puedo ir a traer a la gente de la cola, ese no es mi chance”.

El presidente Alejandro Giammattei brindó conferencia de prensa luego de la presentación de un informe del Organismo Ejecutivo sobre la ejecución de los últimos cuatro meses.

Giammattei criticó los cuestionamientos sobre la falta de vacunas en el país y aseguró que el acaparamiento de países ricos provocó la poca distribución a cerca de 200 países.

“No es culpa del presidente de Guatemala que 10 países hayan acaparado el 75% de las vacunas en el mundo”, señaló.

Asimismo, detalla: "No es la culpa del presidente de Guatemala que 10 países hayan acaparado el 75% de las vacunas". Añadió que unos 200 países exigirán acceso a los inyectables pic.twitter.com/IsNLWNMnkV — PublinewsGT (@PublinewsGT) May 27, 2021

Asimismo, agregó que “esos países grandes” han dejado vencer varias de las vacunas acaparadas en lugar de venderlas o regalarlas.

Además, según Giammattei el porcentaje de la población de mayores de 70 años es bastante bajo y agregó que aunque haya vacunas, la población no se está registrando para acceder a la inmunización.

"Señores, seamos realistas, la vacuna se le ha administrado a todos los que la han buscado", añadió Giammattei. Agregó: "Las reacciones adversas por la vacuna han sido exageradamente mínimas" pic.twitter.com/EZOZznApZT — PublinewsGT (@PublinewsGT) May 27, 2021

“Yo no puedo ir a traer a la gente de la cola, ese no es mi chance”, expresó y aseguró que la ley no le permite obligar a la población a que se vacune.

El funcionario agregó que en algunas unidades de salud no hay vacunas y que esto se debe a que en esos municipios no se ha inscrito ninguna persona.

Agregó que aunque por su edad y condiciones de salud ya puede acceder a la vacuna, él no se ha inmunizado y que aún no lo hará y agregó “El capitán es el último en abandonar el barco”.

Con respecto a los temores de las reacciones adversas que podría provocar la inmunización, Giammattei agregó que en el país estas reacciones han sido “exageradamente mínimas”. Resaltó el caso de una médica que sufre varias alergias y que sufrió un choque anafiláctico que fue atendido oportunamente.

Construcción de hospitales

Giammattei anunció que el 4 de junio será lanzado el proyecto de cuatro hospitales para salud pública.

“Este año, si Dios lo permite y la ministra se pone las pilas, vamos a iniciar la construcción de cuatro hospitales”, afirmó.

Uno de estos se ubicará en Chimaltenango, para atender a las personas de Sololá, Sacatepéquez y Quiché. Según el funcionario, este centro asistencial será de categoría regional y servirá para que las personas no tengan que venir hasta el Hospital Roosevelt para atención especializada. No adelantó en donde estarán ubicados los tres restantes.

El Gobierno de Giammattei presentó este jueves el primer informe cuatrimestral en el que destacó la implementación de herramientas de transparencia para la fiscalización de fondos públicos.

