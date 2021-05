Iglesias se pronuncian contra la desinformación sobre vacuna contra la Covid-19

Los representantes de las iglesias Católica y Evangélica en Guatemala hicieron un llamado a vacunarse, evitar la desinformación en redes sociales y continuar con las medidas de prevención del Covid-19.

Luego de que la ministra de Salud, Amelia Flores, dijera que en algunas iglesias a las personas las estaban “convenciendo para que no se vacunen”, representantes de las Iglesias Católica y Evangélica aseguraron estar a favor de la inmunización contra el Covid-19.

Flores indicó que se identificó que el mensaje contra la vacunación, es un factor por el que el registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra la Covid-19 sigue siendo bajo.

Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango y Cardenal de la Iglesia Católica; así como Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, abordaron el tema en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

“En este caso nosotros como obispos hemos insistido a nuestros fieles que deben vacunarse, que realmente la vacuna es el medio para poder evitar la propagación del Covid, y evitar el daño a las personas. Sabemos que la vacuna no va a eliminar las consecuencias del Covid, pero sí disminuirá sus efectos”, afirmó monseñor Ramazzini, respecto a lo dicho por la ministra de Salud.

“La posición de la Conferencia Episcopal ha sido, desde cada uno de sus miembros, de insistir a nuestros fieles de que las vacunas son útiles, beneficiosas, son buenas… Nosotros relacionamos esto con el quinto mandamiento: No matarás”, reafirmó.

“Las personas que no se cuidan y que por ese descuido se convierten en factores de contagio, están faltando a ese quinto mandamiento”. De esa forma, el Cardenal indicó que el llamado es a procurar un ambiente de salud.

A favor de vacunación contra el Covid

Seguidamente, Juan Manuel Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, expresó lo siguiente:

“Esto que está pasando debe tener raíces en un profundo desconocimiento y temor de las personas. Creo que lo que está sucediendo también es que hay una desinformación tremenda causada por hiperinformación en redes sociales, negativista, y han puesto una sombra obscura y hasta maquiavélica en todo lo que significan las vacunas y el proceso para cuidarse del Covid, incluso hay quienes niegan la existencia del Covid”.

“Lo que yo considero más bien es que quien están haciéndolo, es un hecho aislado y por desinformación. Hay una carencia de socialización de los beneficios de la vacunación por parte del Ministerio de Salud. Nosotros los líderes hemos hablado con respecto a la necesidad y urgencia de ser vacunados como población”.

“Nosotros enfatizamos la necesidad y urgencia de que todos seamos vacunados, siempre esperando de acuerdo a cómo el Ministerio de Salud va solventando los conflictos que ha enfrentado para poder tener disponibilidad de las vacunas”.

Monseñor Ramazzini abogó por continuar con las medidas de prevención, consejos que transmite en un programa radial debido a la pandemia que deja ya más de 8 mil fallecidos en Guatemala. “En los pueblos de Huehuetenango, precisamente ayer estuve en uno de ellos, y en las calles las personas estaban sin mascarilla, como si el virus no existiera”.

“Cuando comenzó a usarse la vacuna contra la poliomielitis, mucha gente dudaba, pero al final muchos se vacunaron y así logramos erradicar la polio, aquí en nuestro país”.

“Hay mucha desinformación. Se piensa que las vacunas son malas, esa mentalidad ha ido cambiando poco a poco, pero aún estamos lejos de lograr una concientización en la población”.

El cardenal recalcó: “Lo importante es que el virus no entre en mi cuerpo, que el virus se quede lejos y para eso las campañas de profilaxis (medidas de prevención) que se hace en las emisoras, hay que seguirlas haciendo. Esa practica de prevenir, más que curar, la tenemos que seguir fortaleciendo”.

Tras resultar contagiado, habló desde su experiencia. “Ahora yo le puedo decir a las personas: cuidémonos, cuidémonos, porque esa experiencia del Covid no es agradable”.

Rapidez para crear la fórmula anticovid

La rápida elaboración de las dosis de vacunas, según Medina “es inaudito” pues considera que el desarrollo tecnológico es “muchísimo mayor a lo que teníamos hace 100 años”.

“Cuando se vacuna a los niños, ninguno está preguntando que le están inyectando a los niños. Todos van porque tienen esa certeza creada a través de los años. Es lo mismo ahora, se está inyectando ahora para mejorar la situación de mortalidad que se sucede por este virus tan fuerte”.

La Iglesia Cristiana Evangélica ha sido muy afectada. “Hay cantidades de pastores que han fallecido, mujeres viudas, hijos huérfanos. Un lugar cercano, la congregación que yo pastoreo recientemente se dio el caso de un joven de 30 años y contagio del virus, pero él no sabía y visitó a su mamá y su hermana… murieron la mamá, la hermana, el cuñado, un entenado, así de cerquita. Eso pasó aquí, aquí en la ciudad capital”.

“He tenido la oportunidad de viajar al interior de la republica y observó lo mismo dicho por el arzobispo. Tenemos problemas de que la gente se ha relajado o no cree la existencia del virus y andan sin mascarilla en todos lados. Hemos tenido que asistir a por lo menos seis familias que se contagiaron”.

“Motivamos a todo mundo que vaya a vacunarse porque es necesario proteger a nuestra gente”, añadió Medina.

Iglesias de garaje están diciéndole a la gente que la vacuna rusa es del diablo. ¿Cómo contrarrestar esto, cardenal Ramazzini?

“Habrá siempre personas que no van a creer en la información objetiva que se da, hasta que no pasen por eso desgraciadamente. Tenemos que intensificar nosotros, medios de comunicación, una información veraz y objetiva, insistiendo en la necesidad de la vacunación masiva. El pastor hablaba de su suegra y madre, yo también tengo a mi mamá vacunada y eso da cierta tranquilidad“.

“Cuando llevaron a mi mamá a vacunarla, luego le pregunté si sufrió algo, y me dijo ‘no, no, nada’. Es decir que la campaña de información debemos intensificarla no solo en el sentido de vacunarse sino también de usar la mascarilla”.

“Increíble en la feria, un partido de fútbol, toda la gente viendo. Realmente porque Dios nos quiere mucho no hemos sufrido más contagios”.

