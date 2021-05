Analizan sanciones a Bielorrusia por “secuestro” de vuelo para arrestar a opositor

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el gesto de Bielorrusia tendría “una respuesta muy fuerte”.

Los líderes de los 27 países de la Unión Europea (UE) iniciaron este lunes la discusión de eventuales sanciones contra Bielorrusia, luego del escándalo por el “secuestro” de un avión de pasajeros en Minsk y el arresto de un opositor.

El caso estalló en la noche del domingo, después que un avión de la empresa Ryanair que volaba de Grecia a Lituania fuera obligado a aterrizar en Minsk. Tras el descenso, la policía arrestó al opositor Román Protasévitch y a su novia, quienes iban en el vuelo.

En Bruselas, los líderes europeos tienen en agenda una cumbre presencial que originalmente se concentraría en temas como el combate al cambio climático, la flexibilización de las medidas de contención a la pandemia o las relaciones con Rusia, pero el incidente se impuso como tema prioritario.

Al llegar a la sede del Consejo Europeo para el inicio de la Cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el gesto de Bielorrusia tendría “una respuesta muy fuerte”.

These sanctions will cover:

• Individuals involved in this hijacking

• Businesses that finance the regime

• The aviation sector

We will keep pressure on the regime until it respects the freedom of opinion and of the media.

Roman Pratasevich must be released immediately

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021