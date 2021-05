VIDEO. Cámaras captan el momento de los fuertes sismos en China

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calificó los movimientos telúricos de “notables”.

Dos fuertes temblores, uno de magnitud 6.1 y otro 7.3 sacudieron este viernes, 21 de mayo de 2021, el territorio de China, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que calificó los movimientos telúricos de “notables”.

De acuerdo con el reporte del USGS, el primer sismo, de magnitud 6.1, ocurrió a las 08:53 horas (de Guatemala), y fue sensible en la región suroeste del país, cerca de la ciudad-condado de Dali. Su epicentro se localizó a nueve kilómetros del condado de Yangnbi, prefectura de Dali, con profundidad de ocho kilómetros.

El segundo movimiento, de magnitud 7.3, se registró a las 12:34 horas (de Guatemala), sacudió la provincia de Qinghai y su epicentro se localizó a unos 400 kilómetros al suroeste de la ciudad de Xining. Se registró a unos 10 kilómetros de profundidad.

En redes sociales circulaban videos, captados por cámaras de seguridad, que mostraban el momento de los temblores:

“Hoy han ocurrido dos grandes sismos en China”, escribió el Servicio Geológico de Estados Unidos en un tuit. “El primer evento, de magnitud 6.1, ocurrió en una región más densamente poblada en el centro-sur de China, probablemente como resultado del deslizamiento lateral derecho de las fallas, algo que es común en esta región”, añadió.

Two large earthquakes have occurred in China today. A M6.1 in south-central China near Dali @ 13:48 UTC & a M7.3 @ 18:04 UTC ~620 miles (1000 km) to the north-northeast in Southern Qinghai. Check https://t.co/zv9FuTbKci for a map of the latest local >M4.5 EQs. More 👇. https://t.co/hS62y4VIct

