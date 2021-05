Diputados anuncian que pedirán rendición de cuentas a constituyentes

Varios constituyentes presentaron una solicitud de antejuicio en contra de Gloria Porras y José Francisco de Mata Vela.

Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se sumarían a la petición de rendición de cuentas que el congresista Mario Taracena hizo a la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN), la cual reúne a varios constituyentes.

Ese hecho se describió en un comunicado de prensa que emitió la referida organización política y los miembros del bloque legislativo verde, en el cual se manifestó apoyo a Taracena.

La referida organización de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que se integró en 1985 planteó una solicitud de antejuicio en contra del legislador, quien preside la comisión pesquisidora formada para conocer otra petición de retiro de inmunidad hecha por la ADN.

— Francisco Perez (@FcoPerez_EU) May 21, 2021

Taracena pidió a la entidad que informara a la pesquisidora acerca de los recursos que recibió del Estado.

En el comunicado se señaló que:

Además, se reiteró que todos los habitantes del territorio nacional tienen la obligación de cumplir con las leyes vigentes del país.

También puedes leer: Localizan cadáver de Ronald Morales, auxiliar de fiscal del MP

Taracena pidió en tres ocasiones a la ADN que dé cuentas del financiamiento público que recibe.

Además, aseguró que se mantendrá en esa postura, para establecer el origen de la denuncia en contra de Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, señalados por supuestamente cometer delitos en su función de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Si no entregan cuentas de los Q600,000 que recibieron, la Asociación de Dignatarios de la Nación pueden ir a parar a la cárcel. Tres veces he pedido la información y se me ha negado. Se les va a tener que solicitar por medio de un juez. Por qué tanto miedo?

— Mario Taracena (@MarioTaracena) May 19, 2021