Ofrecen incentivos en efectivo en EE. UU. para vacunarse contra el Covid-19

El estado de Maryland presentó el jueves un programa de lotería propio que ofrece hasta 2 millones de dólares a los residentes que se vacunen.

Lanzados por primera vez en Ohio, norte de Estados Unidos, los incentivos de premios en efectivo para que la gente se vacune están tomando forma en otros estados del país para impulsar una campaña de inoculación contra el Covid-19 que se está ralentizando.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció hace una semana que cinco adultos vacunados podrán ganar un millón de dólares cada uno en la lotería estatal llamada “Vax-a-Million”.

Reminder: Beginning May 26th, we will announce five weekly winners of a drawing for one million dollars. All Ohioans 18 years and older, who have been vaccinated, are eligible for those drawings. pic.twitter.com/9OjAtmdwsL

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 17, 2021