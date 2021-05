Covid-19: Estados Unidos registra su menor cantidad de muertes desde el inicio de la pandemia

“Estamos ganando la guerra contra el virus y necesitamos que nos ayuden a terminar el trabajo”, señalaron autoridades, que invitaron a los estadounidenses que aún no lo han hecho a vacunarse.

Estados Unidos registró su menor cantidad de muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales divulgados este martes.

El promedio móvil de muertes de siete días fue de 545 el 16 de mayo, y “la última vez que nuestro promedio de siete días fue tan bajo fue en marzo de 2020, esencialmente desde que comenzó la pandemia”, explicó a la prensa Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

I’m cautiously optimistic as #COVID19 cases continued to decrease & we are vaccinating between 1.5 & 2 million people per day, incl. more than 600,000 12 – 15-year-olds last week. More than 3.5 million adolescents age 12 to 17 have been vaccinated so far.

