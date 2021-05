Tekandi Paniagua, cónsul guatemalteco en Los Ángeles, es investigado por supuesto desvío de donaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó el viernes que inició una investigación al cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE. UU.), Tekandi Paniagua, por el supuesto desvío de donaciones para damnificados de los huracanes Eta e Iota el año pasado.

La Cancillería aseguró que su Unidad de Auditoría Interna auditará el aparente “manejo irregular” del consulado general de Guatemala en Los Ángeles de las donaciones realizadas para apoyar a las comunidades afectadas por los huracanes.

“Se ha instruido a dos funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio a presentarse inmediatamente al consulado, para constatar y hacer una verificación ‘in situ’ del caso y el estado de dicha donación, por lo que se espera que en los próximos días este equipo envíe un informe”, indicó la Cancillería en un comunicado de prensa.

La Unidad de Auditoría “recibirá información que permita determinar los hechos de lo acontecido y paralelamente resolver, a la brevedad posible, el traslado de esa donación a territorio nacional para cumplir su cometido”.

Investigación

Según una investigación del diario estadounidense Los Ángeles Times, han pasado cinco meses desde que se supone que las cajas de donaciones hechas por la comunidad en la ciudad norteamericana irían a Guatemala, pero presuntamente “permanecen en su mayoría ‘embodegadas’ en la sede del consulado local”.

Además, el rotativo aseveró que otras cajas “han sido desviadas para otros propósitos”, como la donación de mascarillas quirúrgicas de dicho el consulado al Centro de Convenciones de Long Beach, California, donde se encuentran menores de edad y adultos guatemaltecos albergados.

De acuerdo al diario estadounidense, el propio Paniagua aseguró en una publicación en redes sociales, en diciembre pasado, que el consulado había recibido “226 mil mascarillas, 17 mil libras de alimentos, mil 400 libras de insumos médicos y mil libras de insumos de higiene personal, en un esfuerzo coordinado con los consulados de San Bernardino, Seattle, Denver, Tucson, Phoenix y Los Ángeles”.

Se defiende

Tras los señalamientos en su contra, Paniagua se pronunció por medio de sus redes sociales personales, en donde rechazó “de manera categórica los señalamientos espurios que se formulan en mi contra”.

“No soy político, pero siempre he creído que las obras hablan más que las palabras, por eso en 22 años de carrera, lo único que me ha sostenido, es el trabajo demostrado. Rechazo de manera categórica los señalamientos espurios que se formulan en mi contra por causa de una responsabilidad que no es mía. La donación para Guatemala está intacta y la auditoría lo va a demostrar”, expresó.

