Gustavo Alejos denuncia presiones y amenazas del ministro Gendri Reyes

El privado de libertad, Gustavo Alejos, informó por medio de un oficio que recibió presiones y amenazas del ministro Gendri Reyes.

El privado de libertad, Gustavo Alejos, informó por medio de un oficio al Juzgado de Mayor Riesgo D y al Ministerio Público (MP) que ha sido presionado y amenazado por el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, quien le ha dicho que lo trasladará a otra área de la cárcel de Mariscal Zavala.

“Durante las últimas semanas he venido sufriendo una presión de parte del señor Ministro de Gobernación, quien ha venido poniéndome en mal con los demás reclusos y amenazándome con trasladarme a un área de bartolinas”, afirmó Alejos.

El exfuncionario solicitó que se le otorguen medidas de seguridad.

Se intentó contactar al titular de Gobernación para conocer su postura, pero no hubo respuesta a las llamadas telefónicas.

Gustavo Alejos, exsecretario de la presidencia, está acusado en seis casos de corrupción. En febrero del año pasado, Alejos regresó a prisión tras ser ubicado en un allanamiento. Fue señalado de por el delito de evasión.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron de la diligencia y confirmaron su detención por vulnerar las medidas de coerción dictadas en el caso Red, Corrupción y Lavado.

Además de esa investigación, Alejos está ligado a proceso por los casos “Comisiones Paralelas”, “Transurbano”, “Negociantes de la salud”, “Cooptación del Estado” y “Financiamiento UNE”.

Recientemente, Alejos estuvo en el foco de la opinión pública debido a que el gobierno de Estados Unidos emitió nuevas sanciones en su contra y el político Felipe Alejos.

El departamento del Tesoro de EE. UU. les aplicó a ambos la ley Global Magnitsky.

“Gustavo Alejos y Felipe Alejos buscaron interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y a la Corte de Apelaciones”, se detalló en un comunicado.

We must take on corruption for countries and citizens to thrive. Today's sanctions on Guatemalans Gustavo Alejos and Felipe Alejos for corruption signal we will take action against those who undermine transparency and rule of law.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 26, 2021