EE. UU. amplía sanciones a Gustavo Alejos y Felipe Alejos por corrupción

A los políticos guatemaltecos se les aplicó la ley Global Magnitsky, informó el departamento del Tesoro. Mientras que el Reino Unido designó al congresista (Felipe Alejos) por corrupción y lo señala de haber socavado la democracia en el país.

El gobierno de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra los políticos guatemaltecos, Felipe Alejos y Gustavo Alejos.

Según se informó, el departamento del Tesoro de EE. UU. les aplicó la ley Global Magnitsky.

“Debemos enfrentar la corrupción para que los países y los ciudadanos prosperen”, añadió.

“Gustavo Alejos y Felipe Alejos buscaron interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y a la Corte de Apelaciones”, se detalla en un comunicado de Blinken.

Según informes, juntos facilitaron pagos a diputados del Congreso y a jueces en un intento de influenciar el proceso de selección de magistrados para ambas cortes y para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos – así como a magistrados de la CSJ – de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción, detalla el funcionario estadounidense.

We must take on corruption for countries and citizens to thrive. Today's sanctions on Guatemalans Gustavo Alejos and Felipe Alejos for corruption signal we will take action against those who undermine transparency and rule of law.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 26, 2021